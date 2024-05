Discarica abusiva nella pineta di Viareggio: abbandonati bidoni con materiale edile

Viareggio, 27 maggio 2024 – Un discarica in pineta a Viareggio. Si tratta di un deposito di bidoni abbandonati con calcestruzzo e materiale edile vario che è stato scoperto appunto nella pineta di Levante a Viareggio (Lucca), nella strada della piscina, dove in estate viene celebrata anche la messa. La denuncia è stata fatta dal Comitato per la Salvezza della Pineta, che parla di “tossicità assoluta, lo schifo umano” e invita a ripulire l'area.