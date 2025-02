Disagi al traffico per il sottopasso finito "sott’acqua"

A causa di un guasto ad entrambe le pompe di drenaggio si è allagato, per l’ennesima volta, il sottopasso di Torre del Lago. Inevitabili i disagi al traffico, visto che la circolazione è stata interdetta ai mezzi di trasporto (deviati sul cavalcavia Arcobaleno) per consentire ai vigili del fuoco di drenare l’acqua che stagnava sull’asfalto attraverso l’utilizzo di pompe mobili. Protestano i residenti della frazione, che, tra buche e degrado, da tempo chiedono un piano per la cura della frazione.