Disagi a Torcicoda: "Fissati orari assurdi"

"L’ordinanza per la zona di Torcicoda è una toppa venuta peggio del buco: sono stati fissati orari che non risolvono i problemi dei cittadini". Sono i consiglieri di Creare Futuro a insorgere contro la decisione dell’amministrazione comunale di riservare i posti auto di via XXIV Maggio, via Donati e via Roosevelt ai residenti delle vie Donati, Pancola e Roosevelt per venire incontro agli abitanti in difficoltà a causa dei cantieri alle scuole elementari “Frediani“ e all’istituto “Marconi“. Ordinanza che secondo i consiglieri d’opposizione non ha tenuto conto del parere degli stessi residenti.

"L’amministrazione non ha minimamente pensato di confrontarsi con gli abitanti della zona – scrive Creare Futuro – i quali infatti non sono stati informati sull’inizio del cantiere e non si è tenuto conto, in particolare, del problema parcheggi. Molti cittadini si sono lamentati dell’impossibilità di parcheggiare in zona, situazione che andrà a peggiorare con l’inizio del nuovo anno scolastico e con l’inizio degli interventi sull’edificio del Pio. Il sindaco, dopo le rimostranze dei residenti, ha deciso di riservare gli stalli di via XXIV Maggio ai residenti di via Donati, via Pancola e via Roosevelt. Una situazione tragicomica dato che potranno sostare solo dalle 14 alle 24. Ci chiediamo se a mezzanotte i cittadini debbano andare a cambiare posto auto o se prima delle 14 non abbiano il diritto di poter sostare vicino casa". Considerazioni che portano la minoranza a bocciare l’ordinanza "in quanto era prevedibile che i disagi si sarebbero riversati sui cittadini di Torcicoda", ritenendo quindi la misura adottata "insufficiente perché non risolve un problema che andrà a ingrandirsi con l’imminente inizio dell’anno scolastico".