Direttivo Pro Loco “Boom“ di Tarabella

La Pro Loco di Seravezza ha un nuovo consiglio direttivo in seguito alle elezioni che si sono svolte lo scorso fine settimana con apposita assemblea. Degli undici membri che andranno a comporlo è stato Andrea Tarabella a ricevere il maggior numero di voti (52), seguito da Marina Marrai (49). Potrebbero essere loro, pertanto, i principali aspiranti alla carica di presidente, con l’ultima parola che spetterà alla prima riunione del neo direttivo in programma stasera per assegnare la carica di presidente, vice presidente, segretario e tesoriere.

Tornando alle elezioni, si è trattato ancora una volta di un appuntamento molto sentito, con un centinaio di votanti accorsi ai seggi allestiti alla sede della Pro Loco, in via Del Greco. Oltre a Tarabella e Marrai faranno parte del nuovo consiglio direttivo anche Marco Salvetti (44 voti), Monica Mattei (43), Roberto Ardito (42), Fabrizio Binelli e Mara Tognelli (41), Angelica Paoli e Dario Del Veneziano (36), Massimo Tarabella (35) e Alexandra Franceschi (33). A loro il compito di proseguire un’attività quasi secolare, essendo la Pro Loco nata nel 1930, e di promuovere iniziative come il tradizionale Carnevale dei piccoli.