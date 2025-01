Dipendenza tecnologica. Come evitarla tra i giovani

Come evitare un eccessivo attaccamento a iPhone o play station nei giovani? Si parlerà anche di questo nell’edizione 2025 di Menti Inclusive, l’iniziativa dedicata alla didattica inclusiva, dalla scuola dell’infanzia all’Università. L’appuntamento è per il 22 marzo a Palazzo Mediceo e avrà quest’anno come tema quello delle dipendenze nelle varie declinazioni: da quella affettiva fino all’uso smodato della tecnologia. Durante la giornata ci saranno esperti a coinvolgere il mondo della scuola, degli operatori educativi, di insegnanti e genitori per sensibilizzare ad un’educazione più consapevole. "Si tratta di un evento unico nel suo genere e totalmente gratuito – spiega Valentina Mozzoni, assessore all’inclusione sociale e all’istruzione - con lo scopo di fornire un concreto contributo al superamento delle difficoltà che spesso si trovano sul tema dell’inclusione. Quest’anno auspico che oltre all’ordine degli avvocati ci sia una partecipazione anche della parte sanitaria attraverso il sindacato Fials".