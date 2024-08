Differenziata in banchina. Oggi salpa il “nave a nave“

Salpa oggi il “boat to boat“ (tradotto “nave a nave“): un servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta“ pensato dall’Autorità portale e Sea Ambiente – nell’ambito di una convenzione stipulata a dicembre con il Comune di Viareggio – per migliorare i servizi offerti in ambito portuale, e in particolare per le banchine pubbliche che sono direttamente gestite dall’Authority, in collaborazione con la Capitaneria.

E dunque da oggi saranno distribuiti i kit (contenenti i sacchetti necessari per un periodo di circa un mese) alle imbarcazioni ormeggiate alle banchine lavori di competenza dell’Ente regionale,quindi alla banchina Lenci, alla banchina Bori e alla banchina Pasquinucci. I kit successivi verranno distribuiti nell’info point Sea Ambiente in via Garibaldi, a Viareggio, su richiesta. Mentre la raccolta, di carta, plastica, vetro e indifferenziato, seguirà il calendario di ritiro già valido per il quartiere Darsena.

L’iniziativa va a coprire le necessità di una gestione corretta dei rifiuti provenienti dalle navi di tipologia analoga ai rifiuti urbani; nelle more del processo di approvazione del Piano dei Rifiuti delle navi (di cui al D.L. 8 novembre 2021, n. 197), redatto dalla Autorità Marittima ed attualmente in iter presso Regione Toscana.

E l’obiettivo è spingere la differenziata, nell’ambito del percorso di organizzazione e miglioramento della raccolta dei rifiuti solidi urbani a bordo banchina già attivo da qualche anno grazie all’intesa stretta dall’Autorità portuale regionale, dalla Capitaneria di Porto in collaborazione con il Comune di Viareggio e Sea Ambiente nella gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

"L’auspicio – concludono l’Autorità portuale è Sea Ambiente – è quello di permettere al nostro porto di entrare in una fase virtuosa estendendo l’utilizzo di buone pratiche gestionali e scoraggiando l’abbandono dei rifiuti, talvolta anche di quelli speciali, purtroppo ancora presenti nel nostro porto".

mdc