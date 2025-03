Dieci anni fa l’uragano, domani la cerimonia nella piazza di Fiumetto

Sono passati 10 anni dal tremendo uragano che il 5 marzo 2015 si abbattè sul territorio cancellando un terzo del patrimonio verde della Versiliana più danni in molte altre zone (nella foto). Una data che il Comune come di consueto celebrerà domattina alle 11 in piazza Versilia, a Fiumetto, con un omaggio floreale ai piedi del cippo in marmo e bronzo realizzato da Daniele Bazzichi e Matteo Castagnini e inaugurato nel 2016 in occasione del primo anniversario dal fortunale. I protagonisti di questo ricordo saranno gli uomini e le donne delle associazioni di protezione civile e delle forze dell’ordine che due lustri fa lavorarono senza sosta per rimuovere le decine di migliaia di alberi e piante crollate come birilli sotto i colpi di raffiche a 100 chilometri all’ora. Da allora la porzione lato viale Apua ha cambiato volto e vocazione, trasformandosi in un immenso parco, mentre all’interno da anni è in corso un processo di manutenzione e di riforestazione.