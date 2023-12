Diamo fiducia ai nostri giovani. Sono il presente

Andrà tutto bene. Ve lo ricordate il mantra che ci ripetevamo quando nel marzo 2020 scoprimmo che una piccola sequenza di proteine e amminoacidi aveva dichiarato guerra al genere umano costringendoci a un lungo lockdown? Sono passati quasi quattro anni. Ora quel virus fa meno paura (effettivamente), anche se non è scomparso del tutto. Anzi. È qui in mezzo a noi. Sebbene i vaccini (benedetta scienza) ci abbiano aiutato a ritrovare un equilibrio di (quasi) convivenza con il covid, come ben sanno coloro che in questo momento sono costretti a casa. Eppure quel mantra non ha portato bene.