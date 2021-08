Marina di Pietrasanta (Lucca), 3 agosto 2021 - E' finalmente a casa, ma il deejay Marco Bresciani, che da 40 anni fa ballare più generazioni di toscani e non solo, se l'è vista brutta. Ha avuto una polmonite interstiziale da covid. Ha lottato a lungo in ospedale e ce l'ha fatta. Adesso è tornato nella sua Focette e con il sorriso sulle labbra può raccontare giorni molto difficili, quelli del ricovero all'ospedale di Lucca. La diagnosi è arrivata il 19 luglio. L'iniziale ricovero all'ospedale Versilia, poi il trasferimento a Lucca.

Bresciani ha avuto bisogno di ossigeno, cortisone, antibiotici e tanti esercizi di riabilitazione. "Ho lottato come un leone con il pensiero di tornare al più presto a casa da mia moglie. E’ proprio durante le difficoltà che si capisce chi sono i conoscenti, gli amici, chi ti ama veramente. Tantissime persone, negli ultimi giorni, ci sono state vicine, alcune oltre ogni previsione, a tal punto che Giulia si è commossa. Io ho sempre contato sul mio sorriso, ne ho fatto la mia arma più forte".

I tantissimi fan del dj non hanno mancato di inviare continuamente dai social messaggi di incoraggiamento per il Capitano, così viene chiamato Bresciani.

"È proprio durante le difficoltà - dice - che si capisce chi sono i conoscenti, gli amici e chi invece ti ama. Un ringraziamento speciale per tutto il personale medico molto disponibile in aggiunta ad una grande professionalità. Un saluto e un grosso in bocca al lupo per tutti coloro che sono ancora la’ a lottare, forza ragazzi, vi voglio bene. Non voglio pronunciarmi riguardo i vaccini e il Green pass, voglio solo dirvi di non abbassare la guardia, perché questa pandemia è soggettiva e non è uguale per tutti".