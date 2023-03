"Devo controllare l’acqua" Ma era un finto tecnico

"Dovrebbe farmi entrare in casa per controllare l’acqua del rubinetto". Ma la potenziale vittime dell’ennesimo tentativo di truffa non si è fatta abbindolare, costringendo l’impostore a scappare. Il nuovo episodio è avvenuto a Città Giardino, a due passi dal centro storico di Pietrasanta, con Gaia che mettere in guardia i cittadini dalla presenza sul territorio di finti addetti del servizio idrico. È stato lo stesso cittadino a segnalare al gestore la visita a domicilio del falso addetto alla lettura del contatore, il quale si è presentato al cancello chiedendo di leggere il contatore e di entrare in casa per un controllo dell’acqua del rubinetto, adducendo come giustificazione il fatto che il cantiere di Gaia, allestito nelle vicinanze, potesse aver provocato qualche disservizio.

Ma quando il proprietario di casa ha detto che avrebbe chiamato suo figlio per verificare la situazione, il finto tecnico si è velocemente dileguato. "Purtroppo – spiega Gaia – è solo l’ultimo di numerosi casi che si sono registrati in Versilia nelle ultime settimane. Episodi analoghi sono stati segnalati a Piano di Conca, Ripa e Valdicastello. Sempre con la stessa dinamica, ossia la richiesta di entrare in casa per fantomatici controlli dell’acqua del rubinetto". Il gestore ricorda che i propri tecnici non bussano alla porta dei cittadini né telefonano per consigli o promozioni in bolletta: "I nostri addetti, muniti di tesserino di riconoscimento con il logo ’Gaia’ ben visibile, solo in rari casi si recano a domicilio ma sempre dopo aver fissato prima un appuntamento". Il consiglio è di contattare le autorità competenti e il numero verde 800-223377.