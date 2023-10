"Destagionalizzazione: non basta aprire i bagni"

"L’apertura dei bagni fino a novembre da sola non serve a destagionalizzare se non accompagnata da eventi programmati e comunicati per tempo". Il gruppo Amo Forte fa un’analisi delle possibilità di rilancio in bassa stagione. "E’ un’utopia – domanda l’opposizione – conoscere con un certo anticipo, e non a stagione iniziata, le decisioni dell’amministrazione per le diverse attività e il programma delle iniziative ed eventi? Cosa possono rispondere le diverse strutture ricettive che ricevono in questi mesi le richieste per la prossima stagione? E’ arrivato il momento di cambiare metodo e sono necessarie scelte non più rinviabili in infrastrutture utili alla comunità e all’offerta turistica. Specialmente un comune come il nostro, con entrate importanti e avanzi di bilancio consistenti (l’ultimo è stato di 32 milioni) non può fermarsi all’ordinaria amministrazione. In tutta la Versilia le strutture per i diversi festival ed eventi sono solo all’aperto utili solo per la stagione estiva. Considerato il ruolo di capofila del Forte nell’Ambito Turistico ci attendiamo pertanto una progettualità comprensoriale dalla Pania al Pontile che non è più rinviabile. E’ ciò che ha affascinato in passato e richiama oggi un turismo sempre più internazionale. Ma tutto questo non può più essere lasciato alla spontaneità o al caso".