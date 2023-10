Design week-end. Tra idee e prodotti cult

Dopo la prima edizione del 2020 torna “Pietrasanta design week-end“, format di scena dal 19 al 22 ottobre, ideato da Studio Coronel e organizzato in collaborazione con il Comune e col patrocinio dell’associazione per il disegno industriale (Adi) e dell’ordine degli architetti di Lucca. Design, architettura, sport e networking: è il menù che vedrà protagoniste 30 aziende, in primis studi di progettazione e noti brand di design, che stavolta hanno scelto Pietrasanta (e Courmayeur per l’edizione invernale) per raccontarsi e condividere idee e progetti futuri, oltre a creare e consolidare importanti sinergie.

Il fulcro dell’evento, basato sul tema “La propagazione delle idee” ed elaborato dall’art direcotr Paola Coronel, sarà il Sant’Agostino. Dalla mostra di Giulio Cappellini “Le idee geniali” nella chiesa, con pezzi cult del design italiano e internazionale (fino al 24 febbraio), alla collettiva “Idee alla deriva” nel chiostro alla presenza di vari studi di progettazione, tra scarti di lavorazioni metalliche e campioni di lastre di cemento, oppure gli scatti “Invisible cities” di Veronica Gaido nella sala dei Putti, la versione geometrica della poltrona Proust di Mendini nella sala del Capitolo e il salotto materico en plein air, dove immergersi e perdersi, in piazza Duomo. E poi incontri sul binomio design-arte urbana, incluso il progetto di via Ponchielli a Viareggio affidato a street-artist in ricordo della strage ferroviaria, fino al panel sull’evoluzione dell’artigianalità artistica nell’epoca delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale. Fino alla regata nello specchio d’acqua davanti a Viareggio e il trofeo ispirato alle forme della coppa dell’America’s Cup. Info www.designweek-end.it