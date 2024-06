Desiata, ok al punto ristoro. Il servizio partirà sabato

Anche quest’anno sarà garantito un punto ristoro alla Desiata in vista degli afflussi turistici nell’area naturalistica. Il servizio sperimentale stagionale partirà da sabato e sarà attivo fino al 15 settembre su area pubblica/ad uso pubblico (via Monte Altissimo). A gestirlo sarà Patrizio Bianchini con sede a Pietrasanta. Nei giorni scorsi infatti si è conclusa la procedura di bando per l’assegnazione del posteggio: quale unico criterio di assegnazione era stato indicato quello della maggiore professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, ed è pervenuta un’unica richiesta. Si tratta quindi di un primo step in attesa dell’annunciata riorganizzazione dei flussi nella Valle del Serra e in tutto lo spazio delle cascate naturali che negli ultimi anni è diventato una vera e propria attrazione turistica calamitando un consistente numero di persone: tanto che l’amministrazione comunale sta lavorando ad un intervento di regimazione del passaggio e istituzione dell’accesso a pagamento.