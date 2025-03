Dena Barrett . In uscita oggi due nuovi brani

È il suono scuro del synth pad e delle sonorità dettate dal basso, della voce cruda, sincera, e a tratti recitata di Tommaso Bianchi, che apre, si estende e sviluppa, in Stessa lingua, una storia di incontri, intimità e incomunicabilità. Come una storia, intima, leggera e insieme fragile, è T’abbraccio, la narrazione di un’amicizia maschile e della capacità di rimanere in equilibrio, in punta di piedi in un mondo che intorno, invece, crolla.

Sono i due nuovi brani, in uscita oggi sulle varie piattaforme, Spotify su tutte, e in formato 45 giri, distribuito da Artist First, dei Dena Barrett, la band composta dal frontman Tommaso Bianchi, dal chitarrista Elia Pucci, da Michel Scappatura alla batteria e Marco Ferretti al basso.

"Dopo il primo disco di fine 2023 abbiamo voluto continuare il discorso con questo singolo in formato 45 giri: due canzoni sui due lati A e B – racconta Tommaso Bianchi –.Per questo abbiamo deciso di realizzare anche il disco fisico, proprio in vinile 7’’ come andava negli anni Cinquanta. Ci piace pensare a questi due brani come a due piccole cronache da casa nostra".

E sono cronache, quelle scritte, suonate e cantate dai Dena Barrett, che dalle loro quattro mura si proiettano in quelle altrui, nella vita, nell’intimità e nelle fragilità, che sono le loro, e anche quelle di chi, sotto ai loro palchi, in esse si riconoscono.