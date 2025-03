Demolizione dell’ex inceneritore. Bando di gara entro fine marzo

Lo avevamo preannunciato un paio di settimane fa e ora arriva la conferma. La gara per la demolizione e la bonifica di alcune parti dell’ex inceneritore di Falascaia sarà pubblicata entro fine marzo secondo il progetto realizzato da Ersu per conto del Comune e deliberato dalla giunta. Questo terzo lotto, dopo i primi due eseguiti da Ersu per rimuovere i rifiuti, al Comune costerà 458mila euro, somma disponibile grazie al riscatto della polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle eventuali spese sostenute per il ripristino ambientale.

L’intervento durerà 4 mesi. "Cancelleremo per sempre dai nostri occhi quei due camini – spiega il sindaco nonché presidente del Consorzio ambiente Versilia (Cav) Alberto Giovannetti – e le loro luci di segnalazione ancora accese, quasi volessero sfidarci. Sarà una certificazione, e una promessa, che voglio fare alla comunità: mai più a Pietrasanta un mostro come questo. Non lo permetterò e mi batterò in ogni sede, finché ne avrò l’opportunità come amministratore, in difesa della salute, della sicurezza e del diritto di ognuno a vivere in un ambiente salubre". Oltre ai camini saranno rimossi la linea di trattamento dei fumi, i macchinari e le tubazioni presenti al livello zero dell’impianto. Prima dell’apertura del cantiere saranno eseguite tutte le ispezioni necessarie per identificare i materiali ancora presenti. Al termine, invece, i rifiuti prodotti verranno smaltiti o recuperati. "Lo smantellamento complessivo supera i 2,5 milioni di euro – conclude – cifra ad oggi per noi insostenibile. Ecco perché lo abbiamo frazionato in diversi lotti. L’obiettivo è la demolizione completa, per questo ci stiamo confrontando con Retiambiente, ministero e Regione". Come sancito anche dal nuovo Piano operativo, nei 6mila metri quadri dell’ex inceneritore nascerà una zona a verde.

Daniele Masseglia