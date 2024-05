Degrado al Piazzone: "Commercianti al centro per riportare decoro"

"Mai come adesso il ruolo delle associazioni di categoria deve essere centrale per mettere finalmente a terra il progetto di riqualificazione del Piazzone. Dopo il nostro incontro di alcune settimane fa con Francesco Tognetti, presidente di Mercato srl, attendiamo un confronto con l’amministrazione comunale" scrive, in una nota, Confesercenti Viareggio su Piazza Cavour. "Intanto lavoriamo ad un direttivo di commercianti, ma anche di imprenditori che comunque vivono l’area, affinché possa essere il punto di riferimento per un piano che ripristini il diritto alla sicurezza".