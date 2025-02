Debutto più che positivo. Problemi solo per Bonetti fermo al 50%

Un carro a mezzo servizio, perché fermo al 50%, un cornicione semplicemente abboccato e qualche problema con le fronde dei pini. Alla fine, dato che di primo corso si tratta, diciamo tutto nella norma o quasi. I problemi più grossi li ha avuti Luigi Bonetti, con il suo ‘La felicità è come una farfalla’. Il grande volto femminile del carro non ha potuto ruotare praticamente fin dall’inizio del corso. "Purtroppo - conferma Bonetti - abbiamo avuto fin dall’inizio problemi con l’impianto idraulico. Abbiamo provato a eliminare ogni singola pompa, ma non è servito a nulla. Il problema è stato localizzato su due specifiche pompe, ma non siamo riusciti a risolvere il problema se non almeno a limitarlo. Niente rotazione del volto, nè del busto. Abbiamo una settimana di tempo per rimediare". Qualche problemino "ma di poco conto - dicono i suoi collaboratori - l’ha patito Jacopo Allegrucci con ‘Il mostro ha paura’. "Purtroppo - dicono ancora - all’altezza della Cassa di Risparmio di Lucca, tra via Leonardo da Vinci e via Vespucci, un corvo laterale è andato a sbattere con un cornicione, ma niente di grave. Abbiamo subito fermato il carro e, con una manovra in retromarcia, siamo ripartiti con una veloce manovra. Nessun danno alla costruzione". Qualche piccolo intoppo anche per Massimo e Alessandro Breschi, autori di ‘Social’. "Durante il corso è andato tutto liscio - spiega Massimo Breschi -, però prima di arrivare sul Viale a Mare qualche intoppo c’è stato. Più precisamente lungo il Viale Einaudi dove non erano stati potati bene gli alberi. Alcune fronde erano talmente larghe che il carro ha avuto difficoltà a passare". Detto dei problemi che ci sono stati, quasi fisiologici, per il resto tutto ok come confermano i carristi stessi. "Tutto perfetto e nessun problema registrato, per fortuna anche Giove Pluvio ci ha graziato" è il coro di voci di tutti. Sergio Iacopetti