Debuttano i “Sabati della salute“. I medici rispondono ai cittadini

Di qua i medici specialisti, inclusa la direttrice dell’ospedale Versilia Lisanna Baroncelli, impegnati a informare su malattie comuni di cui si parla in ogni casa. Di fronte a loro i cittadini che potranno formulare domande e avere spiegazioni anche sui casi in cui conviene o meno recarsi al pronto soccorso, spesso preso d’assalto anche quando non è necessario. È questa la missione dei “Sabati della salute“, format promosso dal circolo Fratelli Rosselli di Pietrasanta e organizzato dal medico e consigliere comunale Daniele Taccola e da Liliana Ciaccio (nella foto), da sempre impegnata sul territorio con iniziative rivolte alla comunità. Ieri, con il presidente del circolo Alessandro Tosi, hanno presentato il primo appuntamento di scena sabato alle 17 al Sant’Agostino e condotto da Sirio Del Grande. "Non è frequente poter parlare direttamente con chi ha a cuore la nostra salute – spiegano – e per questo abbiamo deciso di far incontrare chi organizza e pratica la sanità ospedaliera con i cittadini che chiedono spiegazioni, risposte e consigli. L’idea è di riproporre il format a marzo facendolo diventare ciclico". Sabato si parlerà di colite e gastrite, anemia, pronto e soccorso e molto altro insieme a Baroncelli, Giuseppe Pepe, Alessandro Stefanelli, Donatella Baldi e Davide Carrara, più i saluti del sindaco Alberto Giovannetti. Ingresso libero.

d.m.