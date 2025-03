Debiti non ammessi: "Nessun responsabile"

Il consiglio comunale si è pronunciato sui 2 milioni e 300mila euro di debiti contratti dal Comune e non ammessi dall’Organo straordinario di liquidazione, per i quali il Testo unico degli enti locali prevedeva che l’assise cittadina invididuasse "i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori". Nello specifico, si tratta di debiti non ammessi "in quanto privi dei requisiti di utilità e arricchimento per l’ente che l’ordinamento prevede" e per i quali il Tuel invita a "individuare i soggetti ritenuti responsabili della formazione del debito escluso, dal momento che nel caso in cui l’acquisizione di beni e servizi si sia verificata in violazione del Tuel, il rapporto obbligatorio intercorre tra il fornitore creditore e l’amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura e reso possibile la prestazione".

Il responso dell’assise massarosese, passato con i voti favorevoli degli 11 rappresentanti della maggioranza (l’opposizione era assente dall’aula) è che per quasi tutte le posizioni individuate dall’Osl "si esclude l’esistenza di responsabilità". Solo per alcune voci dell’elenco il consiglio prende atto che "non è stato possibile né individuare, né escludere specifiche responsabilità", e dunque rimanda la deliberazione alla sezione di controllo della Corte dei Conti della Toscana e alla procura regionale presso la Corte dei Conti.