Dap Festival Gran finale C’è "Pretend"

MARINA DI PIETRASANTA

Quattro spettacoli straordinari portano il “DAP Festival“ sul palco della Versiliana. Per una vera e propria parata di stelle in programma stasera alle 21,30 tra ballo e arte.

In questa edizione l’incontro è con lo scultore Stefano Bombardieri grazie alla collaborazione tra il DAP e Oblong Contemporary Art Gallery. Il Gran Gala si apre con “Ballade–Extract“ di MMDC–Michele Merola Dance Company con la coreografia e regia di Mauro Bigonzetti. Ecco i ballerini: Emiliana Campo, Lorenzo Fiorito, Mario Genovese, Matilde Gherardi, Fabiana Lonardo, Alice Ruspaggiari, Rossana Samele, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa, Leonardo Zannella. Il secondo spettacolo è “Spiral-A Cosmic Romance“ ideato per le celebrazioni del centenario di Calvino e prodotto da New Dance Drama e DAP con il supporto di Animo Pole Dance ed Aerial Arts Pietrasanta. Coreografo e interprete è Thomas Johansen con la supervisione di Adria Ferrali. Il balletto è un viaggio surreale e fantasioso, con coreografie, elementi acrobatici e visivi. Con “Hold on skin“ di New Dance Drama si entra nel terzo capitolo della serata. È un passo a due dei ballerini Giacomo Castellana ed Eugenia Brezzi, nato dall’esigenza di esplorare un nuovo linguaggio coreografico.

Con la prima mondiale di “Pretend“ di New Dance Drama si giunge allo spettacolo più importante di tutto la manifestazione. Sotto la direzione artistica di Adria Ferrali, con le coreografie di PeiJu Chien-Pott e Chien-Ming Chang che danzano insieme a Tamara Fragale, Dominique Guerra, Anna Okuneva con al centro la grande poltrona-scultura a forma di rinoceronte di Stefano Bombardieri, entra in scena l’essenza del Festival.