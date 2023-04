Danza, la borsa di studio Omaggio a Simona Nesi

Un evento a Villa Bertelli per presentare la nuova Fondazione Simona Nesi, intitolata alla ballerina e imprenditrice scomparsa nel 2021 a soli 49 anni. Sabato 29 aprile alle 17 infatti si terrà l’appuntamento musicale "Frammenti d’Infinito" che accompagnerà il debutto della no profit voluta dai familiari di Simona: scopo della fondazione sarà altruistico e di borse di studio destinate a ragazzei di giovane età (da 10 a 16 anni) che intendono affrontare l’impegno e la disciplina della danza classica. Un concreto sostegno economico ai candidatei che si impegneranno nel mondo della danza, con costi non indifferenti per le famiglie. Simona Nesi era una ballerina affertmata, titolare della scuola di danza e pilates “Be be lux” in via Michelangelo (con clientela proveniente da tutto il mondo) e, in passato, era stata allieva della Scala di Milano. Nella danza era una delle migliori al mondo. Infatti a soli 15 anni è stata una delle finaliste al Prix de Lausanne.