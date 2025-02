Dalle Luche si tira fuori: "Non mi candiderò"

C’è una parte dell’elettorato del centrosinistra che dovrà farsene una ragione: l’avvocato Gabriele Dalle Luche non è interessato a candidarsi a sindaco nel 2028 in quanto la sua priorità assoluta è e resterà la Croce Verde, da lui presieduta dal 2021. Questo nonostante il nome di Dalle Luche sia da tempo tra i più gettonati, dato che in tanti credono che la sua figura potrebbe essere il giusto compromesso tra le turbolente anime che albergano nel centrosinistra, specie in casa Pd. Pur senza dichiararlo, Dalle Luche sa bene chi sono quelli che a vario titolo lo hanno cercato negli ultimi anni: lui non ne vuole sapere e desidera metterlo nero su bianco, a futura memoria.

"Si tratta di voci destituite di ogni fondamento – spiega – e che di politico hanno ben poco. Evidentemente vengono fatte circolare da chi non vuol bene alla Croce Verde. Ho la fortuna e il privilegio di guidare la più antica Pubblica Assistenza d’Italia, che nel corso del 2025 compierà 160 anni, e come presidente insieme a tutto il consiglio direttivo sono impegnato in molte iniziative. Tutti insieme stiamo cercando di portare avanti tanti progetti che hanno un’unica finalità: cercare di far fronte e rispondere alle emergenze e alle necessità della nostra comunità. Penso ai nostri anziani, ai nostri ragazzi, ai poveri e agli emarginati. Pertanto – conclude Dalle Luche – con grande serenità posso rassicurare tutti che non ho nessuna velleità politica né tanto meno intenzione di candidarmi come sindaco".

Dichiarazioni che prendono la forma di un nodo al fazzoletto. Con Dalle Luche smarcato dal toto-candidature 2028, il futuro del centrosinistra sembra dipendere dal prossimo autunno, quando finirà il commissariamento del Pd e si terrà il congresso comunale per eleggere i vertici. Idem il centrodestra: la probabile candidatura del vice sindaco Francesca Bresciani (Forza Italia) alle Regionali di ottobre potrà aprire vari scenari a seconda dell’esito. Insomma, sarà un autunno "caldo" e decisivo per la politica pietrasantina.

Daniele Masseglia