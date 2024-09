Dalle contrade al mondo di Burlamacco. E hanno fatto pure la "Notte del Bozzetto"

La notte dei bozzetti a Marina di Pietrasanta, di fronte a un risotto seppie e bieta (il risottino del Carnevaldarsena) decisamente fuori stagione. Tre elementi – il luogo, l’evento, il piatto – che di primo acchito si sposano male l’uno con l’altro. E invece, il Carnevale ha fatto la magia: un gruppo di ragazzi sugli ’anta’ dell’Alta Versilia, in barba al campanile, ha scoperto una passione viscerale per Burlamacco, che si è tradotta, quest’anno, nell’organizzazione di una "notte del bozzetto" per svelare la mascherata con cui la pattuglia ’straniera’ parteciperà ai corsi, ai rioni e ai veglioni. "Tutto è partito col Carnevale del 2023 – racconta Francesco Bacci che, en passant, ha cucinato il risotto –; a me la manifestazione è sempre piaciuta. Con gli amici ci siamo appassionati e durante una cena in Darsena abbiamo proposto l’idea di una mascherata per il 2024. Abbiamo fatto i principi della Disney ed è stato un successo strepitoso. A Viareggio, quando ci vedono, ormai siamo ’i principi’". Da cosa nasce cosa, e così, quest’anno, si è deciso di alzare il livello ("e saremo bellissimi", assicura Francesco). Ci ha pensato Simone Pierotti (lui, sì, viareggino verace) che si è armato di foglio A2 per realizzare il bozzetto (foto): da principi a rockstar. "L’abbiamo deciso in primavera – racconta –, è l’ennesima prova della forza del Carnevale".