Dall’America fino a Seravezza . Un’altra notte a ritmo di blues con la stella Selwyn Birchwood

Un’altra stella del blues è pronta ad animare il Seravezza Blues Festival: Selwyn Birchwood, che questa sera suonerà (dalle 22.30, a ingresso libero) nel parco di Palazzo Mediceo. Proponendo un sound fortemente ispirato a quelli di Buddy Guy, Freddie King e Muddy Waters: un travolgente mix di blues, funk e rock. Secondo ospite internazionale dopo Bob Malone; il talentuoso chitarrista americano ha vinto svariati riconoscimenti tra cui il prestigioso International Blues Challenge del 2013 e ricevuto ben quattro nomination ai Blues Music Awards 2024.

Prima, il pubblico potrà godersi le esibizioni live di Reverend Robert, un one-man blues originario dell’Illinois che nei suoi show combina jazz, regtime e swing con musica hawaiana, africana e indiana; Mr Bana Band, che dai primi anni 2000 oltre a omaggiare i classici del blues propone anche materiale inedito; Max Panconi RnR Trio, progetto ormai ventennale di Max Panconi, con cui ha calcato numerosissimi palchi italiani ed europei fra cui il prestigioso Pistoia Blues; e infine LeBron Johnson, nuovo volto della Black Music in Italia, che esploreranno tutte le frontiere del blues con sonorità dai tratti fortemente distintivi.

Domani sera il Seravezza Blues Festival – organizzato dall’associazione culturale Alexandre Mattei – si chiuderà con il concerto-evento degli Incognito: sarà l’unica data toscana del tour europeo della band pioniera dell’acid-jazz. I biglietti sono ancora in vendita sui circuiti Ticketone, Viva Ticket, a Palazzo Mediceo e presso la tabaccheria-biglietteria Almisio in via Fratti a Viareggio).

Già dalle 18 sarà aperto il Blues Village, un’area espositiva di 3mila metri quadri, allestita sempre nel Parco di Palazzo Mediceo, con stand di prodotti enogastronomici, spazi espositivi dedicati ai dischi, vinili e strumenti musicali, abbigliamento vintage e area giochi per i bambini.

Inoltre, anche per le serate di oggi e lunedì (dalle 19 alle 1) verrà predisposto un servizio navetta gratuito, con partenza dal parcheggio lato monte della stazione ferroviaria di Forte dei Marmi-Querceta-Seravezza, fermata intermedia in località Ceragiola, arrivo a Palazzo Mediceo e percorso inverso.