Dal dischetto... c’è trippa per Gatti

In serie A l’ultimo a riuscirsi fu Federico Marchetti, nel 2016. A livello internazionale fecero scalpore i due rigori parati da Yann Sommer, l’attuale portiere dell’Inter, a Sergio Ramos in uno Spagna-Svizzera del 2020. Ok, il contesto è di tutt’altro tenore però Davide Gatti ha il grande merito di iscriversi nella cerchia ristretta dei numeri uno capaci di respingere due rigori nella stessa gara. "E pensare che non sono proprio una specialista…", commenta emozionato il portiere del Real Forte Querceta, grande protagonista del pareggio in casa dello Sporting Club Trestina.

Davide, un’impresa così è più unica che rara…

"Devo ringraziare Paolo Mangiantini, il nostro preparatore dei portieri. Ogni settimana ci fermiamo a studiare le abitudini dei possibili tiratori. A questo giro siamo stati particolarmente bravi".

Raccontaci com’è andata...

"Sul primo rigore conoscevo bene il modo di tirare dell’avversario: aveva incrociato tutti gli ultimi tentativi così sono andato a colpo sicuro. Sul secondo è cambiato tiratore e ho deciso di seguire l’istinto".