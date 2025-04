"Dal dirigente parole chiare. Non è esclusa l’ipotesi a nord dello stadio"

"Magari, quanto alla realizzazione dell’asse di penetrazione a Viareggio, le cose stessero come purtroppo liquida frettolosamente e sorprendentemente l’assessore regionale alle Infrastrutture Stefano Baccelli. Però non c’è stato alcun fraintendimento delle affermazioni che il dottor Marco Ierpi, responsabile Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale, nel corso dell’ultima seduta della Commissione Ambiente". Così Massimiliano Baldini, Consigliere regionale della Lega torna sulla vicenda dell’asse di penetrazione.

"Ciò per un semplice motivo, ed è sufficiente riascoltare la registrazione della seduta, il dirigente è stato chiarissimo nel far presente come sia ancora in corso l’approvazione della relativa variante urbanistica e che a detta della Direzione del Governo del Territorio vi siano ancora più ipotesi del tracciato dell’asse di penetrazione la cui soluzione dipenderà dalla conformità urbanistica e dal rispetto delle normative paesaggistiche, non potendosi escludere la scelta del passaggio a nord dello stadio". "Del resto – prosegue Baldini – come dice lo stesso dottor Marco Ierpi nel rispondere alle mie osservazioni, il finanziamento regionale all’asse di penetrazione previsto all’articolo 22 del collegato alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027 che andrà in discussione e votazione al Consiglio regionale di lunedì 28, al suo secondo comma prevede proprio la subordinazione dei 7 milioni ‘alla stipula di un accordo di programma tra la Regione ed il Comune di Viareggio, da sottoscrivere a seguito dell’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) riguardante l’intero tracciato di penetrazione al porto di Viareggio, e dell’attestazione della relativa conformità urbanistica’. È evidente, (e me ne dispiace perché la Lega è per il passaggio dell’asse di penetrazione a sud dello stadio seppure con tracciato carrabile e non certo limitato a una sola pista per gli yachts, augurandosi che sia completato quanto prima) che ad oggi non vi sia ancora alcuna certezza né con riferimento alla scelta ( a sud o a nord dello stadio) e alla conformità urbanistica di tale infrastruttura né relativamente al conseguente finanziamento regionale subordinato ai suddetti presupposti".