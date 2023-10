Dal degrado al centro padel. Apertura a giorni

Da zona di degrado e abbandono a nuovo polo sportivo in grado di aumentare l’offerta del territorio anche nei mesi invernali. A compiere questa trasformazione è l’area incastonata tra l’Aurelia e via Cavour, all’ex tennis di Focette, dove entro la fine del mese verrà tagliato il nastro dell’impianto sportivo polivalente (nella foto alcune attrezzature) realizzato, per conto del Comune, dalla “Sentinel group“ di Milano per un costo complessivo di 2 milioni di euro. Tra gli altri numeri figurano i 7.960 metri quadri di superficie, 8 campi da padel (4 scoperti e 4 coperti da una tensostruttura), una zona polifunzionale all’aperto, un percorso-vita attrezzato, spogliatoi, punto ristoro, reception e parcheggio da oltre 30 posti fra auto, moto e stalli riservati ai portatori di handicap.