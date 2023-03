Dai superyacht alle barche in miniatura: che sfide a San Rocchino

Come i carri in miniatura, anche le barche in miniatura, telecomandate. Si è svolta infatti la gara di modellini, iniziativa legata al Carnevaldarsena e organizzata dalla New Model Ship di Viareggio, guidata da Michele Pistelli. “E’ dal 1974 che si tiene questa gara a Viareggio, su impulso dell’allora Comitato del Carnevaldarsena- dice Pistelli- l’anno prossimo celebreremo i cinquant’anni. C’è stata una bella partecipazione con concorrenti venuti da Milano, Ravenna , Como e persino Trieste. I modellini di barche con motore a scoppio hanno diverse cilindrate e questa volta abbiamo avuto due categorie: i 15 cm cubici e 27 cm cubici”. L’associazione è affiliata alla Federazione Italiana Motonautica, ovviamente nella sezione modellistica. La corsa delle barchette si è tenuta in località San Rocchino, in uno dei canali, e alla fine medaglie e premi per i vincitori. Come Mauro Braghieri che è un campione internazionale e che si è aggiudicato il primo posto, seguito da Guido Spada e Maurizio Corsini. Per la categoria del 27 cc ha vinto Walter Seliak, secondo posto per Guido Spada e Riccardo Giambrone. Anche per le barche telecomandate esiste un campionato nazionale e un’altra gara è in programma a Viareggio il 14 maggio.

C.S.