"Da Valè" ha compiuto 100 anni. La focaccina iconica fa storia

Quel minuscolo impasto capace di dar forma a una delle ghiottonerie iconiche di Forte dei Marmi compie 100 anni. La focaccina di Valè ha fatto storia e ancora oggi continua a rappresentare un punto di riferimento: la nuova titolare Carla Saltini ha festeggiato con lo staff una tradizione che viene portata avanti con migliaia di squisite focaccine che vengono sfornate ogni giorno. Era il 1924 quanto Valentino Ruglioni arrivò per caso al Forte da Orentano ed aprì una piccola pizzeria più a monte in piazza Garibaldi, integrando il lavoro con la vendita di focaccia in spiaggia col carretto. E fu proprio quella continua richiesta da parte dei clienti di tagliare l’impasto in spicchi più piccoli che gli fece venire l’intuizione di proporre un prodotto già di dimensioni contenute, così da ridurre la fatica al banco e velocizzare il servizio. Quelle mini delizie rotonde furono subito apprezzate, tanto che Valè nel 1927 si spostò nell’attuale sede più grande dando vita ad un vero business con imprenditori, personaggi dellio sport e perfino una regina innamorati della focaccina. Dal 1963 al 1981 la tradizione è stata portata avanti dalla figlia Silvana e dal genero Alvano Nardini e, successivamente, dalla terza generazione con le figlie Roberta, Daniela e Sandra che nel 2020 hanno ceduto l’attività all’imprenditrice Carla Saltini titolare di un’azienda di prosciutto a Parma e di una rivendita di prodotti italiani a Parigi.

"E’ stata una scommessa coraggiosa perchè ho riaperto nell’estate 2020, anno della pandemia – racconta Saltini – spinta dalla voglia di avviare un’attività sulla costa. Poi a gennaio 2021 ho completamente ristrutturato i locali e ho presentato ’da Valè’ con ambienti al passo con i tempi ma mantenendo le stesse ricette di pizza e focaccine grazie al sostegno dei precedenti proprietari che hanno fatto l’avviamento. Ho inserito i salumi e la particolare focaccia alla pala con 48 ore di lievitazione ad altissima idratazione. Oggi abbiamo una pasticceria al piano superiore per produzione quotidiana in proprio e aperitivi col tagliere. In organico ci sono 12 dipendenti che in estate arrivano a 22. E’ una bellissima esperienza portare avanti un nome illustre per il paese: di recente sono arrivati i Moratti, Renato Zero, Chiara Ferragni, Bianca Balti solo per citarne alcuni. E la mitica focaccina resta la più richiesta".

Francesca Navari