Da Londra a Valencia in bici per partecipare alla maratona

Forte dei Marmi, 3 dicembre 2024 – Un viaggio straordinario quello di Naomi Ferrari, di Forte dei Marmi, che insieme al padre ha trasformato un sogno in realtà, percorrendo in bicicletta la strada che da Londra li ha condotti fino a Valencia per correre la celebre maratona. La stessa Naomi ci racconta questa incredibile esperienza: "Io e mio babbo siamo partiti da Londra in bicicletta il 9 novembre 2024. Abbiamo pedalato fino al sud dell’Inghilterra, attraversando poi la Manica verso la Normandia. Da lì, abbiamo percorso la Bretagna, i Paesi della Loira e la costa Oceanica nel sud-ovest della Francia, fino a Donostia-San Sebastian. Non ci siamo fermati: abbiamo scavalcato i Pirenei, raggiungendo finalmente Valencia, dove abbiamo coronato il nostro viaggio partecipando alla maratona".

Un viaggio che non è stato solo una sfida sportiva, ma anche un inno alla solidarietà. Una volta arrivati a Valencia, Naomi e suo padre hanno voluto omaggiare la ETS Regalami un sorriso, scattando una foto speciale al Marathon Expo. Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha rappresentato un simbolico abbraccio verso l’associazione e il suo impegno benefico. Un’avventura che unisce sport, passione e altruismo, dimostrando come la corsa e la bici possano diventare strumenti per superare confini e costruire legami profondi.