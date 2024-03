Da 300 a 1.900 euro a coppia. Ecco i prezzi per tre notti. La Versilia teme l’effetto neve

Forse il miglior indicatore delle incertezze sulla Pasqua turistica sono le tariffe alberghiere indicate dai portali di prenotazione. Curiosamente, non ci sono differenze così eclatanti tra gli hotel della Perla dei Vip e la meno blasonata Viareggio (a parte l’effetto sei servizi particolari offerti). Segno che le recenti nevicate appenniniche, ma soprattutto sulle Alpi dove in molte località sciistiche sono scesi 2 metri, potrebbero spingere le famiglie con grosse possibilità di spesa verso le montagne più vicine a casa, piuttosto che al mare in Versilia.

Questo vale soprattutto per lombardi, piemontesi e emiliani, habitué del Forte, e meno per i turisti dei weekend di vicinato. È presto per vedere che succederà: ma la neve così ostile ai surriscaldamentisti sta frenando i sondaggi dei clienti in vista delle prenotazioni, che come sempre arriveranno insieme alle previsioni meteo a ridosso della partenza. Comunque, le tariffe degli hotel più esclusivi del Forte continuano a sovrastare tutti: il prezzo è il miglior modo di fare selezione.

Diamo un’occhiata ai budget del weekend pasquale in camera doppia con prima colazione (arrivo 29 marzo, partenza 1° aprile) sul portale Booking.com (dati indicativi, gli hotel non affidano tutti i posti letto agli intermediari). I servizi sono variegati e questo è solo un esempio di meri prezzi. A Viareggio (da 5 a 4 stelle) spiccano i 1.340 euro (sconto 124 euro) del Grand Hotel Principe di Piemonte. Si scende subito a 888 al Plaza e de Russie, 862 all’Astor, 740 all’Esplanade, 646 al President, 589 al Palace, 469 al Royal.

Al Forte il Grand Hotel Byron va a 1.920, l’Imperiale a 1.916 euro, Villa Roma Imperiale 1.566, il Miramonti a 1.488, il Franceschi a 1.200, il Goya a 1.167. Casi a parte sono la suite del Resort al Forte a 1.949, e l’appartamento La Corte a 1.074. Mentre i 4 stelle di Marina di Pietrasanta sono più popolari: 483 al Re Versiliana, 607 allo Zen, 560 al Versilia Palace, 761 al Mondial. E a Lido il Riviera va a 667 euro, 862 per l’Una Esperienze, 815 al Caesar.

Passando ai 3 stelle, si notano poche discrepanze con qualche 4 stelle e questo è motivato dalla location ma anche dai servizi. Le tre notti pasquali al Piccadilly del Lido costano 467 euro, al Lido Inn 357, al Sole e Mare 487, al Bracciotti 414, al Lungomare 472, al Capri 477, 300 al San Domingo. A Viareggio 531 euro al London, 327 al Pardini, 474 al La Pace, 386 allo Spinelli, 526 al Mirage, 419 al San Francisco. A Marina per esempio ci sono (3 superiori) Savoy a 467, Andreaneri a 429, Coluccini a 560. Ma anche Happy a 300, Arianna a 436, Barsanti a 520. Al Forte 607 al La Pace, 1.097 al Kyrton... La Perla si distingue anche nelle categorie minori, ma già a 2 stelle, in varie zone della Versilia, il weekend in albergo diventa alla portata dei comuni mortali.

Beppe Nelli