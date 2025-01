Cultura, un 2024 da record. Oltre 240mila visitatori. Le mostre fanno il pieno

Il sistema culturale della Piccola Atene difficilmente dimenticherà l’anno appena trascorso. I numeri parlano infatti di ben 241.449 presenze tra musei, mostre ed eventi organizzati dal Comune insieme ai vari partner per promuovere il patrimonio artistico della città. Sugli scudi c’è innanzitutto il Museo dei bozzetti, che nel 2024 ha festeggiato 40 anni di storia: la struttura intitolata a Pierluigi Gherardi rispetto ai 26.400 visitatori del 2018 ha fatto un balzo in avanti portandosi a quota 41.400 nel 2022 e che 61.500 nel 2024, con buoni flussi anche in bassta stagione (aprile e novembre). "Numeri che non si improvvisano – sottolinea il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti – né si possono ascrivere alla casualità di una stagione fortunata. Sono frutto di un lavoro lungo, silenzioso, fatto di conoscenza, voglia di sperimentare e sinergia, sia tra i nostri uffici comunali che con diverse realtà del territorio: una collaborazione su cui abbiamo scommesso con convinzione e che ci ha permesso di offrire ai visitatori opportunità sempre nuove, accessibili e soprattutto calibrate sull’identità di Pietrasanta".

Tra i protagonisti di questa crescita ci sono anche il museo archeologico “Bruno Antonucci”, al piano terra di Palazzo Moroni, che ha accolto 15.208 persone triplicando i numeri del 2022 (pari a 5.508), e Casa Carducci, a Valdicastello, passata da 391 accessi ai 734 del 2024. Grande successo di pubblico anche per le mostre (122.474 visitatori, esclusi quelli nella sala delle Grasce al Sant’Agostino e nella sala del San Leone a Porta a Lucca), così come le 154 iniziative organizzate nella sala dell’Annunziata del Sant’Agostino (oltre 21.200 partecipanti), la sala Luisi, “new entry” aperta solo da giugno e, in via sperimentale, con orario ridotto (oltre 2mila presenze) e i 18 appuntamenti per promuovere il Parco internazionale della scultura. Da fine agosto a novembre più di 400 persone hanno partecipato alle iniziative di “Un Parco così non si era mai visto!” curate da Coop Itinera con mini-tour a bordo del trenino turistico, passeggiate per bambini e famiglie e le visite guidate con lingua dei segni. Infine la biblioteca comunale “Carducci”, che ha registrato oltre 16.800 presenze, con un “picco” registrato nei mesi di ottobre e novembre.