"Cubo grasso" boom all’estero. Diventerà una linea di gioielli

Non si arresta il successo del ‘cubo grasso’, l’opera che fa parte della serie dei solidi grassi lanciata da Cibart a Seravezza. Tanto che a maggio sarà tradotto in una linea di gioielli (orecchini, bracciali e collane) davvero originali in collaborazione con Antonio Mastromarino e Eleonora Francioni. Il gradimento del ‘cubo grasso’ registra un’impennata pazzesca soprattutto all’estero: un collezionista tedesco ha appena ordinato un’opera e presto ne sarà esposto un esemplare per il quarto anno consecutivo alla prestigiosissima edizione intercontinentale di NordArt - Internationale Kunstausstellung, in Germania. Cibart è ormai completamente proiettata verso l’estero con la linea dei “Solidi Grassi”, sculture ad aria compressa create da scarti di archeologia industriale, risalenti all’attività estrattiva di un tempo.