Crolla il solaio: feriti quattro operai. Incidente in un cantiere edile. Un addetto è ricoverato a Cisanello

In un attimo il solaio ha ceduto e quattro operai sono volati giù e sono rimasti feriti: uno di loro è grave. Incidente sul lavoro ieri mattina intorno alle 10,30 in un cantiere allestito in una strada interna del viale Morin per la ristrutturazione di uno degli edifici del complesso Augustus hotel & resort. Ad un certo punto – le cause dovranno essere accertate – il solaio ha ceduto e quattro operai della ditta Crs Impianti e Costruzioni sono caduti facendo un volo di circa tre metri. Fortunatamente la non eccessiva altezza ha permesso di non registrare conseguenze ancora peggiori. Uno di loro è rimasto praticamente incolume, due hanno riportato ferite non gravi in corso di valutazione e sono stati ricoverati all’ospedale Versilia in codice giallo. Il quarto operaio, un trentenne egiziano, ha riportato un politrauma (anche trauma alla schiena) ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per deviare il transito su via Colombo, i carabinieri per i rilievi del caso e ispettori della Asl per la verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro. Meno di un mese fa si è verificato un altro episodio a poche centinaia di metri di distanza con un operaio in gravi condizioni dopo essere caduto dal ponteggio mentre si trovava al lavoro in un cantiere edile tra viale Morin e via Duilio.

Francesca Navari