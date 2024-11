Croce rossa in piazza . Incontro per riconoscere i segnali della violenza

Anche la Croce Rossa di Viareggio scende in piazza per partecipare alle iniziative organizzate nell’ambito della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza che si celebra il 25 novembre. E lo fa oggi, dalle 10 alle 17, con un incontro pubblico in piazza Campioni a cui parteciperanno il volontario Nicola Lazzarini, del gruppo di supporto psicologico della Cri, e la psicologa e psicoterapeuta Silvia Pratali, per codificare i segnali di un legame tossico. Sarà presente anche la Polisportiva arti marziali di Viareggio e Massarosa per divulgare le tecniche di autodifesa personale.