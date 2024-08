"Critica piena di livore". Giusti difende l’Agorà

"Una critica dettata solo da acredine". Settimo Giusti, presidente di Marina Eventi, risponde a Riccardo Corredi che ha evidenziato lo scarso pubblico di fronte al palco di "Agorà estate insieme 2024", comparando la foto della serata di Tonfano con la vicina esibizione di un artista da strada circondato da un nutritissimo numero di curiosi. "L’intervento di Riccardo Corredi sembra dettato da sentimenti diversi da quelli che possono essere giudizi sugli eventi svolti – premette Giusti – Elenchiamo 31 serate che sono servite per allietare le notti di Tonfano e non per andare in competizione con gli eventi di Viareggio e Lido di Camaiore che, a quanto pare, non hanno prodotto sufficiente soddisfazione a Riccardo Porciani, tanto da preoccuparsi di ciò che succede altrove. A questo chiaramente evidenziamo personaggi che sono saliti sul palcodi Agorà di Marina di Pietrasanta: Rosanna Fratello, Alida Berti soprano internazionale e Maria Novella Malfatti star incontrstate nel mondo della lirica a commemorazione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, Mario Lavezzi cantautore che ha fatto la storia della musica italiana, Il Giardino dei Semplici che con Marin Eventi hanno festeggiato 50 anni di carriera. Avremo il gruppo storico dei Dik Dik il 30 agosto per la chiusura della stagione estiva Agorà 2024".

"Vorremmo capire pertanto – prosegue il presidente di Marina Eventi – da dove Corredi ha ricavato l’impressione che lo spazio Agorà fosse una sagra, magari facendo nomi e cognomi. La sensazione è che Tonfano abbia avuto un ruolo centrale nella stagione turistica versiliese, ovviamente non solo per gli eventi ma anche per le strutture messe a disposizione dal comune di Pietrasanta, senza dimenticare la scultura di Leonardo Quinn e il contributo prezioso della Marguttiana. Aggiungiamo che certe critiche potrebbero essere costruttive se evidenziate nelle opportuni sedi senza acredine e rancori".

Fra.Na.