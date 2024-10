Creare Futuro:: "Il revisore critica l’ente"

"L’amministrazione comunale rischia di provocare danni importanti al bilancio del Comune: è quello che si percepisce leggendo i rilievi che vengono fatti dal revisore dei conti". Creare Futuro analizza la relazione del revisore in merito al documento contabile 2024-2026. "Nella relazione – dice l’opposizione – si afferma che il verificarsi di ripetute variazioni, denota ’carenza di programmazione e superficialità nelle stime delle spese, il che potrebbe evidenziare una presumibile inattendibilità delle poste in bilancio’. Aggiunge poi che ’è pertanto opportuno svolgere un’opera di ponderazione delle necessità suscettibili di apportare variazioni, in modo di riassumerle e concentrarle in numero limitato di atti, così da consentire all’ente di tenere sotto controllo il quadro complessivo della situazione finanziaria del Comune ed evitare non solo un aggravio di lavoro ingiustificato degli uffici ma sopratutto,consentire un adeguato controllo da parte degli organi addetti allo stesso. Si invita pertanto l’ente ad una maggiore cura e attenzione sia in sede di programmazione sia in sede di controllo’. In passato – aggiunge Creare Futuro – non c’è memoria nel Comune di rilievi così pesanti e preoccupanti da parte di un revisore dei conti rispetto all’incapacità di programmazione del Comune. Rilievi che mettendo persino in discussione le poste di bilancio. La continua finta urgenza alla quale l’attuale amministrazione sottopone gli uffici partorirà un umano errore che finirà per ricadere sulle tasche dei cittadini in termini di servizi, perché, ormai, questa amministrazione ha già aumentato al massimo livello tutti i tributi (ma la Tari aumenterà ancora nel 2025)".