Forte dei Marmi, Crazy Pizza alla ricerca di un fondo: Briatore non rinuncia ad aprire

Forte dei Marmi, 29 ottobre 2023 – C’è da aspettare per assaggiare le pizze vip di Briatore. Da tempo l’imprenditore ha confermato di essere interessato ad inaugurare anche a Forte dei Marmi un locale "Crazy Pizza" in linea con gli altri del franchising che ha raggiunto mete come Londra, Monte Carlo e Dubai, ma anche il ventilato accordo per rilevare l’ex ristorante Blei Ametista sul viale Morin è sfumato nel nulla a causa di circostanze troppo complesse. Tanto che sarebbe aperta la ricerca ad un nuovo spazio adeguato al target della proposta: preferibilmente in centro e con uno spazio aperto capace di contenere almeno 80-100 coperti in estate. "Sicuramente saremmo interessati ad inaugurare la prossima estate ma trovare il fondo giusto non è cosa semplice – evidenzia Mario Cambiaggio general manager del Twiga, altro gioiello targato Briatore – infatti stiamo ancora cercando una posizione centrale con dehor per tavoli esterni a Forte dei Marmi, altrimenti possiamo anche allargare l’attenzione a Marina di Pietrasanta, nella fascia fino al pontile e non oltre. Location con le caratteristiche adatte a Crazy Pizza sono risicate a Forte dei Marmi e richiedono investimenti spesso fortemente da valutare. Noi apriamo una pizzeria e non una boutique per cui non possiamo pensare di sostenere buone uscite astronomiche per l’ingresso. Anche perché non siamo a Milano o Roma e sarà da verificare anche se l’attività potrà reggere tutto l’anno oppure sarà opportuno proporla solo stagionale".

Dopo i ripetuti annunci di possibili aperture del tempio della pizza gourmet, quindi ci sarà ancora da aspettare. In prima battuta fu valutato il fondo del Riviera (l’accordo alla fine è saltato) e, successivamente, quello del ristorante Blei Ametista-ex Caffè Milano, ormai chiuso dalla primavera scorsa. Proprio dove inizialmente voleva sbarcare il franchising di ’pizza restaurant’ dell’imprenditore Flavio Briatore. Gli spazi sul viale Morin erano stati infatti già oggetto di forte interessamento nel 2021, poi ogni contatto era terminato con un "nulla di fatto" e il proprietario del Twiga comunque non ha ancora mollato l’intenzione di avviare un punto vendita della catena di pizze lusso (e super instagrammate) anche a Forte dei Marmi.