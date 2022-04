Covid, altri due decessi Stabili i contagi

Resta più o meno stazionaria la curva del contagio da Coronavirus in Versilia e in Provincia di Lucca, anche se ieri la Asl Toscana Nord Ovest ha ufficializzato il decesso di altre due persone anziane: Giuseppe Lorenzoni di 87 anni di Seravezza e Mario Giovannetti, 84 anni di Camaiore. Per entrambi ovviamente, come per tutti gli altri, sarà l’Istituto Superiore della Sanità a stabilire se sono morti a causa del Covid o il Covid è subentrato a presistenti e gravi patologie.

Tornando ai contagi sono stati 328 i nuovi positivi nella Provincia di Lucca nelle ultime 24 ore. In Versilia sono stati 107 di cui 47 a Viareggio, 15 a Camaiore, 13 a Seravezza, 12 a Forte dei Marmi, 11 a Massarosa, 9 a Pietrasanta. Nella Piana di Lucca sono stati 162 di cui 87 nella città capoluogo e poi 48 a Capannori, 13 ad Altopascio, 10 a Porcari, 3 a Montecarlo, 1 a Villa Basilica. Infine, sempre nele ultime 24 ore ce ne sono stati 59 nella Valle del Serchio: 1 a Villa Collemandina, 9 a Barga, 5 a Bagni di Lucca, 2 a Minucciano, 5 a Molazzana, 1 a Piazza al Serchio, 1 a Pieve Fosciana, 3 a San Romano Garfagnana, 3 a Castiglione Garfagnana, 3 a Camporgiano, 8 a Castelnuovo, 2 a Coreglia, 1 a Pescaglia, 1 a Fabbriche di Vergemoli, 5 a Gallicano, 9 a Borgo a Mozzano.