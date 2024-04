Country & Garden Show . Domani vetrina in Versiliana tra arredi, fiori e artigianato

Torna nel parco della Versiliana e all’interno della Villa e dello spazio “Green House” il “Country & Garden Show”, la mostra mercato del vivere in campagna organizzata dall’associazione Country Eventi, con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, giunta alla 22° edizione. Da domani (apertura stand alle 10) a domenica circa 60 espositori provenienti da diverse regioni italiane proporranno fiori, piante, arredi, articoli prodotti rigorosamente a mano e, per i bambini, tante occasioni di cimentarsi con la realizzazione di piccoli manufatti in stoffa, filo e legno.

"Quest’anno, per calibrare in modo più appetibile il calendario delle iniziative sulla Marina – così il vicesindaco e assessore a eventi e manifestazioni, Francesca Bresciani – abbiamo slittato l’apertura del “Country” al 25 aprile, giornata che tradizionalmente ne segnava la conclusione e mantenuto la “staffetta” simbolica con “Marina in Fiore”, anch’essa posticipata di qualche giorno, al primo fine settimana di maggio: è un doppio invito, con i colori e i profumi della bella stagione, a questa primavera che si fa ancora un po’ desiderare ma che, speriamo, possa raggiungerci presto”.

Tante le “primizie” che si potranno trovare sugli stand aperti in Versiliana: fra queste, pezzi di piccolo artigianato artistico realizzati con scarti di falegnameria, creazioni in fibra vegetale, accessori ricavati dalle vele delle barche rese inservibili dalle burrasche; non mancherà la parte gastronomica con il truck food di cucina vegetale pronto a servire primi piatti, wrap e panini tutti realizzati con verdure biologiche e a chilometro 0. La mostra sarà aperta con ingresso libero dalle 10 alle 20.