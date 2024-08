"Costagliola? Un ottimo sindaco". Tajani lancia la prima candidatura

VIAREGGIO

"Sarebbe un ottimo sindaco. Dobbiamo parlare con i nostri alleati, con il coordinamento territoriale, regionale, ma se lui accettasse noi saremmo ben felici". Il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, smette per pochi secondi l’abito blu e slacciata la cravatta torna per pochi minuti leader di Forza Italia. Quel tanto che basta a rendere ancora più calda un’estate già di per sé torrida. L’occasione è un pranzo con gli imprenditori del distretto nautico viareggino sulla terrazza del Club Nautico. In piedi, due passi indietro a lui, ma perfettamente centrato per le foto e le riprese delle televisioni c’è Ciro Costagliola, viareggino di nascita, romano d’adozione ex vice sindaco e assessore alla cultura della giunta Lunardini, da molti anni stretto collaboratore della vice segretaria azzurra Deborah Bergamini che gli siede di fianco, insieme al commissario viareggino di Forza Italia, Vittorio Fantoni. I colleghi delle tv restano spiazzati. Fino a un minuto prima gli avevano chiesto di export, di tutela dei prodotti italiani, di aste per le spiagge e così, in fretta e furia, sono costretti a riaccendere le telecamere. Deborah Bergamini ci prova ("Paganini non ripete"), ma Tajani prima prova a contrattare un caffè, poi accetta e riparte. "Ciro – afferma il vice premier – ha tutte le carte in regola per guidare questa città. C’è ancora tempo, ma prima si decide meglio è. Una figura come la sua è sicuramente importante per governare questa città. Si voterà fra qualche mese (nel 2025 o nel 2026), quindi c’è ancora tempo.... ma la nostra proposta è questa".

Un endorsement che sicuramente spiazza gli alleati di governo a cominciare da quella Lega che pochi giorni fa ha presentato una mozione insieme al Pd e a Fratelli d’Italia che in forza del numero di consensi raccolti alle politiche e alle più recenti europee spera di poter vantare un diritto di prelazione nella scelta del candidato sindaco della coalizione. Ma questi sono dettagli. E Tajani da navigato politico lo sa. Nella rivalità Lega e Fd’I, entrambe attraversate al loro interno da anime diverse, punta sull’effetto sorpresa e benché Costagliola sia di fede interista, lui, da juventino, gli lancia l’assist.

E tra gli iscritti? L’ex senatore Massimo Mallegni avrebbe confidato a voce alta a qualche amico: "Non mi riguarda, io voto a Pietrasanta. Poi certo se qualcuno me lo chiedesse, risponderei di votare quell’altro candidato". Ha ragione Tajani "c’è ancora tempo.... ma prima si decide meglio è".

Tommaso Strambi