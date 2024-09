"Costagliola? Nome giusto. Proposto dal vice premier"

VIAREGGIO

"Costagliola? La proposta arriva direttamente dal vice premier Antonio Tajani ed è pienamente condivisa". Non è piaciuta a Forza Italia l’uscita della segretaria comunale della lega Maria Pacchini che l’altro giorno ha ’’bocciato’’ la candidatura sindaco dell’esponte azzurro e adesso il commissario azzurro, Vittorio Fantoni, fa pesare anche che è una proposta avanzata proprio dal vice presidente del Cosniglio. "In merito al futuro amministrativo di Viareggio, fino a oggi Forza Italia – chiosa per il coordinamento comunale Vittorio Fantoni – non è intervenuta se non per affrontare le questioni attuali di primaria importanza, come quella della sicurezza, visto quanto sta accadendo nel nostro Comune". Una puntualizzazione che è anche una stoccata agli alleatii governo. "Riguardo a una possibile candidatura a sindaco di Ciro Costagliola – puntualizza Fantoni –, confermiamo che si tratta di una proposta avanzata dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Di conseguenza, la proposta è pienamente condivisa anche da noi, come ha dichiarato lo stesso Tajani. Tale candidatura rappresenta la posizione di Forza Italia e dovrà essere oggetto di confronto e condivisione su tutti i tavoli territoriali". E a rafforzare la validità della proposta Fantoni evidenzia il curriculum di Ciro Costagliola che osserva "vanta una lunga e comprovata esperienza politica e amministrativa. Eletto per tre volte consecutive in Consiglio Comunale di Viareggio e per due mandati nel Consiglio Provinciale, ha ricoperto il ruolo di vice sindaco e assessore alla Cultura, ottenendo sempre ampio consenso e riconoscimento dagli elettori. La sua carriera politica si estende anche a livello nazionale. Ha infatti svolto il ruolo di consigliere per i rapporti iIstituzionali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Governo Draghi, per l’onorevole Deborah Bergamini".

Sulla base di tutto questo per Fantoni "il percorso politico di Costagliola ci sembra idoneo per una candidatura a sindaco.

Gli incontri con i partiti alleati sono già stati avviati e proseguono a livello provinciale rivela ancora Fantoni assestando un’altra stoccata a Pacchini. "Nei prossimi giorni continueranno anche a livello comunale. Ci teniamo a precisare che non c’è alcuna fuga in avanti né da parte di Forza Italia né da parte di altri partiti. È semplicemente in corso il necessario confronto tra le forze politiche. Il centrodestra a Viareggio è unito, così come lo è a livello nazionale, e sarà altrettanto compatto in vista delle prossime elezioni comunali".