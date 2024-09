Cosmave al Marmomac

Tra i protagonisti della fiera “Marmomac“, in corso a Verona, c’è anche Cosmave. Il consorzio, che conta 51 aziende di tutta la filiera lapidea apuo-versiliese, per l’occasione ha organizzato una serie di incontri di approfondimento trasmessi anche in diretta sui canali social, Facebook e Instragram. Oggi, alle 12, si parlerà de “Il ricambio generazionale nel settore del lapideo“ con Giovanna Bacci, Federico Sebastiani e Lorenzo Isoppo dell’Isi Marconi di Seravezza. Anche per questa edizione la grafica dello spazio Cosmavexport è focalizzata su Ve-Nature, progetto promosso da Cosmave che consiste in un studio analitico che ha il fine di definire obiettivi e azioni concrete volti al miglioramento dell’impatto ambientale del distretto apuo-versiliese.