Cosimo I raccontato da Giani a Villa Bertelli

Eugenio Giani, ospite d’eccezione a Villa Bertelli, dove, venerdì 12 aprile alle 18 nel Giardino d’Inverno della Villa a Forte dei Marmi, presenterà il suo ultimo libro “Cosimo I dei Medici. Il padre della Toscana moderna“ (Giunti Editore). Nell’opera Giani (foto) ripercorre la vita e le imprese di Cosimo I a 450 anni dalla sua scomparsa, parla del suo rapporto con le arti e ne sottolinea soprattutto la dimensione di legislatore e statista. Così come Lorenzo il Magnifico fu l’uomo della cultura, così Cosimo fu uomo di Stato – ha spiegato Giani in un’intervista- I Medici erano portati a guardare sempre alla Francia: lui capì che i rapporti fra le due grandi potenze in Europa, tra Francia e Spagna, si stavano trasformando, e si appoggiò alla Spagna. Presenta l’evento Gaetano Gennai.