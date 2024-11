Così Bicchio ritrova la sua anima contadina. Inaugurato il mercatino a chilometro zero

C’erano il cavolo nero coltivato nell’orto in via della Ferrovia, e i porri appena raccolti. C’erano il miele della Versilia, la ricottina della Garfagnana, i formaggi di capra prodotti da un allevamento gestito da due giovani di Massa Carrara... C’erano i gusti genuini del territorio in piazza dell’Amicizia, per la prima giornata del “Mercatino contadino“ – che si ripeterà ogni settimana, sempre il venerdì mattina – promosso dal Comitato di Bicchio con il supporto della Cia, con il presidente Luca Maria Simoncini e il responsabile della Versilia Massimo Gay, e dell’amministrazione comunale, con l’assessore al commercio Alessandro Meciani presente ieri all’inaugurazione. E nemmeno il Libeccio, che ha scompigliato la costa, ha raffreddato l’entusiasmo: "Sono state tante le persone che sono venute a fare la spesa al mercatino – racconta Stefania Bezzini, segretaria del comitato di quartiere –, e c’è stata grande soddisfazione sia per i produttori che hanno partecipato, e che non si aspettavano tanta affluenza, ma anche per i residenti, che hanno trovato prodotti speciali sotto casa. Ma soprattutto è stato un bel modo per ritrovarsi in piazza". Un piazza che, grazie all’impulso del Comitato Bicchio, è tornata ad avere il suo ruolo di spazio di incontro per la comunità.