"Cosa sta succedendo sul Belvedere Puccini? Il sindaco lo chiarisca"

"Qual è lo stato dell’arte del progetto di riqualificazione del Belvedere di Torre del Lago?" A chiederlo, con un’interrogazione formale, sono i consiglieri del Partito Democratico (nella foto il capogruppo Dario Rossi)dopo che il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha avocato il progetto di rifacimento approvato dall’amministrazione Del Ghingaro, e dalla Sovrintendenza di Lucca, la cui realizzazione, sostenuta con fondi del Pnrr, è già stata affidata con un bando di gara. L’interrogazione parte dalla premessa "che il Belvedere Puccini – scrivono i democratici – è un complesso architettonico di valenza storica e pertanto da preservare e valorizzare". Ricordano poi quando, a fine ottobre 2022, "proprio il Pd aveva segnalato pubblicamente le diverse problematiche riguardanti il progetto di riqualificazione, e in particolare la salvaguardia del patrimonio monumentale"; fino all’esplosione del caso innescata con le dichiarazioni del sottosegretario Sgarbi. "In attesa delle risposte, che auspichiamo esaustive da parte del sindaco – aggiungono i Dem – siamo purtroppo a constatare che, per l’ennesima volta, lo stesso sindaco e la sua giunta non abbiano voluto ascoltare, con la consueta arroganza e protervia, le proposte ed i suggerimenti avanzati da forze politiche, la nostra ed altre, da associazioni e semplici cittadini, in merito alle riqualificazione di una realtà significativa per aspetto storico, culturale, di legame con la popolazione, quale il Belvedere Puccini, arrivando ancora una volta a provocare un grave conflitto istituzionale. Non è questo il modo di governare una città. Nel muro contro muro a rimetterci è sempre Viareggio e i suoi cittadini. Ma il sindaco, purtroppo, non sembra rendersene conto".