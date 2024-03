"Corteo della legalità". In memoria delle vittime di mafia

In vicinanza della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, sfilerà, il 20 marzo, il Corteo della legalità organizzato dal presidio di Libera Viareggio “Rossella Casini“ con la partecipazione delle scuole Jenco, Carducci e Galilei-Artiglio. Il corteo, sottolineando l’impegno a costruire una comunità libera da mafie e corruzione, partirà alle 9 dalla Fontana 4 stagioni e arriverà in piazza Campioni dove, con interventi dei partecipanti e dell’Amministrazione, saranno letti i nomi delle vittime.