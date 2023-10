Corso di soccorritore di base. Iscrizioni alla Misericordia

Da lunedì 23 ottobre alle 21 partirà il corso di Primo Soccorso per l’apprendimento delle tecniche base di assistenza in condizioni di primo soccorso organizzato dalla Misericordia di Viareggio. Il percorso formativo è totalmente gratuito e avrà durata di 3 lezioni che si terranno nelle serate di lunedì e giovedì. A seguire, per gli interessati, si svolgeranno ulteriori 5 lezioni che consentiranno di ottenere il brevetto di soccorritore di livello base valevole per svolgere servizi non urgenti in ambulanza. Il corso, oltre alle nozioni fornite previo superamento di una prova teoricopratica, prevede il rilasciato dell’attestato Regione Toscana di esecutore laico blsd, valevole per l’utilizzo del defibrillatore semi automatico. Il corso si svolge presso la sede della Misericordia di Viareggio in via Cavallotti 97 da lunedì 23 ottobre e di seguito ogni lunedì e giovedì per 3 lezioni. Per info e iscrizioni rivolgersi alla Misericordia di Viareggio, telefonando allo 0584.946709 per email a formazione@misericordiaviareggio.it.