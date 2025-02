Corso dei carri. Divertimento o riflessione?

All’indomani del primo corso, Luca Bertozzi, autore del carro ‘La grande condottiera’ (dedicato a Maria De Filippi), ha difeso non solo la sua opera ma anche un certo modo di intendere il Carnevale, il cui obiettivo, a suo avviso è principalmente quello di far divertire. "Il Carnevale – ha detto Bertozzi – va sempre di più verso lo spettacolo e credo che sia giusto. Non credo che temi come stress, diversità e mali del mondo siano di maggiore interesse". Bertozzi è sicuro che "far sorridere le persone, far fare loro video o foto può avere pari valore per lo spettacolo e il Carnevale, come l’aspetto struggente e drammatico che arriva come un pugno nello stomaco".