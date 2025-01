Corsi di inglese per adulti: ultimi giorni per iscriversi. Le lezioni (base e avanzate) partiranno il 4 febbraio

Ultimi giorni per iscriversi ai corsi di inglese per adulti promossi a Palazzo Mediceo dalla Fondazione Terre Medicee, con il supporto logistico della Biblioteca comunale. Il programma prevede un corso base e uno intermedio, questo con insegnante di madrelingua. L’inizio è previsto il 4 febbraio dalle 18 alle 19.30, quindici le lezioni previste i martedì. Il corso base presume la conoscenza elementare della lingua che permetterà di incrementare le competenze. Per quanto riguarda quello intermedio, è basato in particolare sulla comprensione e sulla conversazione. I corsi hanno un costo di 240 euro, con riduzione del 10% per i soci Coop e della Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana. Una speciale riduzione è prevista anche per chi ha frequentato il corso lo scorso autunno. Per info: 338 5741081, mentre per le iscrizioni mail a [email protected].